إنجاز 95% من العمليات الجراحية ضمن «قوائم الانتظار» خلال 3 سنوات

قالت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، اليوم، إنه تم إجراء 147 ألفا و158 عملية جراحية للمواطنين من خلال مستشفيات الأمانة، ضمن مبادرة قوائم الانتظار، منذ أول يناير 2019 حتى الآن، بنسبة إنجاز بلغت 95%، وذلك في تخصصات «جراحة القلب، قسطرة القلب، أورام المخ، كي الضفيرة العصبية، جراحات قلب الأطفال، جراحات الأورام، جراحات الأوعية الدموية، القساطر الطرفية، القساطر المخية، جراحات واستبدال المفاصل».

تشغيل مستشفى ملوى بطاقة استيعابية 120 سريرا

وأشارت إلى تجهيز وتشغيل مستشفى ملوي التابعة للأمانة بمحافظة المنيا بطاقة استيعابية «120 سريرا داخليا، 18 سرير رعاية مركزة، رعاية مركزة للأطفال، وحدة سكتة دماغية»، فضلاً عن تجهيزه بوحدة أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي، وإجراء جراحات القسطرة القلبية وجراحة القلب والمخ والأعصاب بالمستشفى، كما تم تجهيز وتشغيل مستشفى سمالوط النموذجي بطاقة استيعابية 100 سرير داخلي، و11 سرير رعاية مركزة، فضلاً عن رعاية الأطفال.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، مع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الأمين العام المساعد للجنة العليا للتخصصات الطبية، والدكتور محمود الغزالي، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، والدكتورة نيرة أمين، مدير المكتب الفني لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك لبحث سبل تطوير علاج مرضى الأورام.

وبحث الوزير، خلال الاجتماع، البروتوكولات الخاصة بتشخيص وعلاج الأورام المُتبعة في مراكز الأورام على مستوى محافظات الجمهورية، وأعداد متلقي الخدمة بكل محافظة، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين.

وأكد تدريب الكوادر الطبية وخطط التدريب الدورية، مشيراً إلى دراسة إدراج تلك التدريبات ضمن برنامج الزمالة المصرية، فضلاً عن إتاحة البرامج التدريبية للراغبين في الحصول عليها خارج برامج الزمالة.

التوسع في مراكز علاج الأورام

ولفت «عبد الغفار» إلى أهمية التوسع في المراكز المعتمدة لعلاج الأورام على مستوى محافظات الجمهورية، وتجهيزها على أعلى مستوى، فضلاً عن التوسع في تدريب الكوادر الطبية العاملة بالمراكز وفقاً للمعايير العالمية لضمان تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وأكد الوزير استمرار المرور الدوري على المستشفيات التابعة للأمانة لمتابعة التجهيزات الخاصة بها، فضلاً عن متابعة جاهزية بنوك الدم الإقليمية بالمحافظات؛ لاعتمادها من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لمعايير الاعتماد والجودة العالمية.

وتابع الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع الطب عن بعد، لافتاً إلى إنشاء 19 وحدة طب «عن بعد» بمستشفيات ومراكز الأمانة، مشيرا إلى أنه تم الاستفادة من تلك الوحدات في مناظرة حالات كورونا وخطط التوسع في الفترة المقبلة.