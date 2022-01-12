6 محاذير تعرضك للجزاء التأديبي في قانون العمل الجديد.. منها طلب هدايا

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلساته الأحد المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي تم الموافقة عليه من حيث المبدأ في الجلسات البرلمانية السابقة، ويستعرض التقرير التالي عددا من المحاذير التي قد تعرض العامل للجزاء التأديبي أبرزها طلب أو قبول هدايا.

قانون العمل الجديد

استهدف مشروع قانون العمل الجديد في قالبه التشريعي الجديد وضع العديد من الضوابط الهامة والحاكمة لعلاقة العمل في القطاع الخاص، باستثناء العاملين في أجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

الاقتراض من العملاء ينهي خدمتك

وألزم مشروع قانون العمل الجديد صاحب العمل الذي يعمل لديه 10 عمال فأكثر أن يُعد لائحة بقواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية خلال 30 يومًا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النِصاب، أو نفاذ هذا القانون بحسب الأحوال، وعليه تسليم الجهة الإدارية المختصة، والمنظمة النقابية العمالية المعنية نسخة من اللائحة، وعلى المنظمة النقابية العمالية إبداء رأيها للجهة الإدارية المختصة في موعد لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تسليمها، وعلى هذه الجهة مراجعتها والتصديق عليها، فإذا لم تقم الجهة بالتصديق، أو الاعتراض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ استلامها اعتبرت اللائحة نافذة.

وعلى صاحب العمل أن يُعلق اللائحة في مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها وللوزير المختص أن يُصدر قرارًا منه بالقواعد العامة لهذه اللائحة، وفقا لقانون العمل الجديد.

6 محاذير بمشروع قانون العمل الجديد

ووضع مشروع قانون العمل الجديد 6 محظورات يجب اجتنابها من العامل ومن بينها الآتي:

1. الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الآخرين من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.

2. العمل لدى الآخرين سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

3. ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.

4. الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

5. طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.

وفيما يتعلق بالمحظور السادس في مشروع قانون العمل الجديد فقد تم تعديل الصياغة الواردة من الحكومة من لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ والتي قامت بإعداد التقرير ليصبح :

يحظر جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

مساءلة العامل تأديبيا

كما اشترط مشروع قانون العمل الجديد حدوث الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا وأن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات، المخالفات والجزاءات المقررة لها، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (116) من هذا القانون، وبما يحقق تناسب الجزاء مع المخالفة.ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة.