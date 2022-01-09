مشروع قانون العمل الجديد.. «لو مرحتش الشغل 20 يوم هتتفصل»

يعد مشروع قانون العمل الجديد أحد أبرز التشريعات التي شغلت الرأي العام 2021، حيث يجري مناقشته في مجلسي النواب والشيوخ، وينتظر الجميع الانتهاء منه، لأنه يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وترصد «الوطن» في هذا التقرير بعض التعديلات الجديدة التي تخص فصل العامل المتغيب عن العمل.

فصل العامل المتغيب عن العمل

أوضح مشروع قانون العمل الجديد، والذي يجري مناقشته في مجلس الشيوخ، أن العامل يعد مستقيلا عن عمله، وذلك في حال تغيبه عن العمل بدون مبرر مشروع، وذلك لأكثر من 20 يوما متقطعة في العام الواحد.

وتضمن مشروع قانون العمل الجديد، أن العامل إذا تغيب عن العمل أكثر من عشرة أيام متتالية يعد أيضا مستقيلا عن العمل، وذلك بشرط أن يسبق قرار اعتباره منفصلًا إنذار بذلك، حيث يتم إرسال خطاب موصى بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله، ويرسل إلى العامل بعد غيابه عشرة أيام، في حالة الغياب 20 يوم متقطعين، وخمسة أيام في حالة غيابه أكثر من 10 أيام متواصلين.

حالات الفصل في قانون العمل الجديد

ونص مشروع قانون العمل الجديد، الذي يجري مناقشته في مجلس الشيوخ، على أن العامل يتعرض للفصل في مجموعة من الحالات:

ـ انتحال شخصية غير صحيحة والاستعانة بأورق مزورة.

ـ ارتكاب ما يسبب أضرارا جسيمة لصاحب العمل.

ـ عدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بسلامة العمال أو المنشأة، إذا كانت التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر.

ـ إفشاء أسرار جهة العمل التي يعمل بها مما يسبب ضررا للعمل.

ـ منافسة صاحب العمل في نفس نشاط العمل.

ـ في حالة سُكر العامل أو تعاطي مواد مخدرة أثناء ساعات العمل.

ـ الاعتداء على صاحب العمل، أو المدير العام.

ـ إذا قام العامل بالإضراب عن العمل بدون إخطار صاحب العمل.