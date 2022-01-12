إسرائيل تسجل أعلى معدل للإصابة بكورونا لليوم الثالث.. «32 ألف حالة جديدة»

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية عن تسجيل رقم قياسى لعدد الإصابات اليومية منذ تفشي فيروس كورونا، حيث تم تسجيل أكثر من 32 ألف حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وأوضحت وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، أن العدد مرشح للزيادة وأن العدد الفعلى للإصابات أعلى بكثير، خاصة أن إسرائيل قد خففت من شروط الفحص الأسبوع الماضي، وغير ملزم إلا للفئات الأكثر تعرضا للخطر والأشخاص فوق الستين عاما .

قفزة في إصابات كورونا بسبب أوميكرون

والخميس الماضى، دعمت بيانات إسرائيلية، الأدلة المتزايدة حول العالم على أن المتحورأوميكرون يتنشر سريعا رغم أعراضه الخفيفة بالمقارنة بالسلالات السابقة لفيروس كورونا ، حيث جرى تسجيل 21 ألفا و501 إصابة جديدة ، مقارنة بذروة الإصابات التي وصلت إلى نحو 11 ألفا في اليوم خلال الموجة الرابعة من فيروس كورونا في الخريف.

إصابة جنرالين كبيرين و5 آلاف في صفوف الجيش بكورونا

وفى السياق ذاته ، أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين الماضى، إصابة جنرالين كبيرين بكورونا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا بشكل كبير في صفوف الجيش خلال الاسبوع الماضي، حيث تم تشخيص إصابة أكثر من 5 ألاف من عناصر الجيش بكورونا، وهذا العدد أكبر 5 مرات من العدد المسجل قبل اسبوع، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإثنين الماضى، والتى أفادت فى التقرير ذاته إصابة رئيس إدارة القوى البشرية بالجيش الميجور جنرال يانيف اسور ورئيس وحدة الاتصال مع الفلسطينيين الميجور جنرال غسان أليان بكورونا، وكذلك إصابة وزير الأمن الداخلي عومير بارليف بالفيروس.

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