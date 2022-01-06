إسرائيل تلغي القائمة الحمراء وتفتح الطيران مع جميع الدول

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم، إعادة حركة الطيران مع جميع الدول المُصنفة حتى الآن في القائمة الحمراء، مشيرة إلى أنه اعتبارًا من غدٍ الجمعة، لن تصنّف أي دولة على أنها «حمراء».

التطعيم شرط للسماح للإسرائليين بالسفر

ونسبت صحيفة «جيروزاليم بوست» إلى نحمان آش، مدير عام الوزارة قوله، إن هذه الخطوة ستسمح للإسرائيليين بالسفر مرة أخرى إلى أي مكان في العالم، دون الحاجة إلى إذن حكومي خاص، أو الحجر الصحي لمدة أسبوع عند عودتهم، بشرط حصولهم للتطعيم.

وأضاف «آش»، أنّ القرار استند إلى حقيقة، وهي أن معدلات الإصابة بكورونا تظل مرتفعة بالفعل رغم إغلاق الحدود، إذ تبين أن إغلاق الحدود لم يُساعد.