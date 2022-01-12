«البيطريين»: نتفاوض مع البنوك لتمويل نشاط العيادات المتنقلة

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه تم رصد زيادة في معدلات تسجيل المنشآت بسجلات النقابة بنسبة 40% خلال عام 2021، على مستوى كافة المحافظات.

وأكد النقيب، في بيان، اليوم الأربعاء، أن النقابة طورت سجلات المنشآت، وتعمل على مزيد من التطوير والتدريب للأطباء البيطريين علميا لمواكبة التطور العالمي بالمهنة؛ تماشيًا مع خطة الدولة لتطوير الخدمات الطبية البيطرية المقدمة، داخل المنشآت الخاصة لتتمكن من تقديم أفضل خدمة.

من جانبه، قال الدكتور محمد شفيق الأمين العام للنقابة، إن النقابة تهتم بتنظيم عمل لجنة المنشآت وسرعة الانتهاء من إجراءات التسجيل، بعد استيفاء الأوراق المطلوبة والمعاينة من قبل النقابة الفرعية، في إطار تعزيز التواصل بين النقابة العامة ونقاباتها الفرعية واستمرار لجنة المنشآت الطبية البيطرية في حملات التوعية للأطباء البيطريين.

تعزيز دور النقابات الفرعية

وعن دعم الأطباء في العيادات ومراكز بيع الأدوية البيطرية، قال الدكتور محمد مبروك مقرر لجنة النقابات الفرعية، إن النقابة العامة تسعى لتعزيز دور النقابات الفرعية في دعم ومساندة الأطباء في عملهم داخل العيادات والمستشفيات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، وتنظيم حملات توعية؛ لتعريف الأطباء البيطريين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.

شكاوى الأطباء البيطريين

أما المعوقات التي تواجه الأطباء، فأكد الدكتور محمد سيف مقرر لجنة المقترحات والشكاوى، أن هناك مفاوضات تجري حاليا مع أحد أهم وأكثر البنوك الرسمية المصرية؛ لتمويل نشاط العيادات البيطرية المتنقلة، التي تساهم بشكل كبير في تطوير المهنة والتغلب على معوقات إمكانية ترخيص بعض الأماكن والأبنية.