أزمة الأطباء البيطريين بسبب اشتراطات الترخيص: الفرعيات ترفض والنقابة تتدخل

تسببت شروط تراخيص المنشآت الطبية البيطرية التي وضعتها لجنة المنشآت الطبية البيطرية، في أزمة الأطباء البيطريين، لاسيما بعد رفض عدد من النقابات الفرعية تلك الاشتراطات واعتذارهم عن حضور اجتماع للجنة، وترصد الوطن تفاصيل أزمة الأطباء البيطريين مع تراخيص المنشآت الطبية البيطرية.

أزمة الأطباء البيطريين

وعبر عن أزمة الأطباء البيطريين عدد من الفرعيات منها الغربية و أسوان والوادي الجديد والدقهلية والاسماعيلية معلنين رفضهم للشروط، في بيانات موحدة، جاء فيها: "نظرا لتعنت لجنة المنشأت بالنقابة وعدم تراجعها في القرار التعسفي المجحف غير المدروس المليء بالمعوقات والتعسف مع الزملاء فيما أصدرته من شروط، بحسب وصف البيان، في ترخيص لذلك نعلم سيادتكم بقرارنا بالاعتذار وعدم المشاركة في فعاليات لجنة المنشات وعدم التعاون معها إلا بعد إلغاء هذا القرار والعودة بالعمل الى الوضع الحالي القائم بالفعل إيمانا منا بأن أساس العمل النقابي هو مساعدة ومساندة الزملاء والتيسير عليهم والحفاظ على حقوقهم وليس العكس".

سليم يتدخل لحل أزمة الأطباء البيطريين

من جانبه الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، قرر إرجاء العمل بالتعميم الصادر من لجنة المنشآت البيطرية بشأن اشتراطات تسجيل العيادات البيطرية الجديدة، -غير المفعل حتى الآن- واستمرار العمل بالشروط القائمة حاليا لتسجيل المنشآت البيطرية، لحل أزمة الأطباء البيطريين.

وأضاف في قراره: "ذلك لحين اجراء حوار مجتمعى ومهنى حول المقترحات، والتوافق عليها وإصدار توصيات تحقق الصالح العام وتواكب آخر المستجدات دون إضافة أعباء جديدة على كاهل الأطباء البيطريين".

جاء ذلك عقب اجتماع النقيب العام مع لجنة المنشآت، وبعد اعتذار عدد كبير من النقابات الفرعية اعتراضا علي الشروط الخاصة بتراخيص المنشأت البيطرية.

وجاءت شروط التراخيص المنشأت الطبية البيطرية والتي تعد سبب أزمة الأطباء البيطريين كالتالي، والتي أعلنت النقابة أنه بخصوص الاشتراطات الواجب توافرها بنموذجالرسم الكروكي المطلوب لتسجيل المنشأة :

حجم الورق A3.

ضرورة تضمن الرسم الكروكي الأتي

۱- مسقط أفقي للمنشأة،

۲- مسقط رأسي للمنشأة.

۳- توضيح مصدر المياه والصرف الصحي.

4- تصور عام للوصول للمنشأة ( متضمنا أقرب مؤسسه معلومة بالمنطقة مثل مستشفى عام – وحده طبيه بيطريه - مدرسه – وحده صحيه ...الخ).

5 - موقع للمنشأة ضمن المبني ( في حالة عدم إستقلالية المنشأة). 6- موقع المنشأة بجهاز تحديد المواقع العالمي (G.P.S) مأخوذا من باب المبن الرئيسي. ۷- توقيع الأطباء القائمين بالمعاينة للمنشأة على الرسم . لن يتم إعتماد أي نماذج رسم كروكي غير متضمنه الموصفات عالية. ه يبدأ التطبيق بداية من 1/ VETERINARIAs

۸- ختم حي للمهندس المدني النقابي على 4 نسخ منهم نسختان للنقابة ونسختان للجهات الأخرى.