«الأطباء البيطريين»: نسبة عجز الأطباء بالوحدات البيطرية وصلت إلى 80%

ثمن الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، ونائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، موقف أعضاء مجلس النواب من مهنة الطب البيطرى والأطباء البيطريين تقديرا للدور الحيوي الذي يقومون به تجاه وطنهم للحفاظ على غذاء المواطن المصري وتنمية الثروة الحيوانية، وما تم التقدم به من طلبات إحاطة للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بشأن أزمة عجز الأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية وتوصيات لجنة الزراعة والري.

نسبة العجز بالوحدات البيطرية بلغت نحو 80%

وأوضح «سليم»، أن نسبة العجز بالوحدات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بلغت نحو 80% على مستوى الجمهورية، نظرا لتوقف التعيين منذ عام 1994، حيث لم يُعين سوى قرابة 2000 طبيب فقط عن طريق مسابقات أو سد عجز فى أماكن محددة، مشيرا إلى أن ذلك تسبب فى كارثة حقيقية تمثلت فى عجز صارخ فى وحدات الطب البيطرى بكافة المحافظات في قطاع من أهم وأبرز القطاعات وما يمكن أن ينتج عن هذا الأمر من آثار سلبية على الصحة العامة للمواطنين بشكل مباشر.

عجز الأطباء البيطريين

ووفقا لبيان صحفي، أكد النقيب العام للأطباء البيطريين، أن النقابة على استعداد تام للتعاون مع مجلس النواب في هذا الملف وتقديم كافة البيانات الدالة على العجز الذي يعاني منه قطاع الطب البيطري، والذي يأتي اتساقا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، ومن ثم إعادة النظر في قرار التعيين ولو على دفعات لسد العجز، مع مراعاة ذلك في المواقع الجغرافية على مستوى الجمهورية حتى لا تعاني بعض المناطق من غياب الطبيب البيطرى.

ولفت إلى أن ذلك نتاج ثمار جهود مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، والتي تم بذلها خلال لقاءات متعددة مع أعضاء مجلس النواب لشرح قضايا المهنة وأهمية دور الأطباء البيطريين.