«التضامن» تعلن آخر موعد لاستقبال طلبات الأم المثالية.. باقي أسبوع

أكدت وزارة التضامن الإجتماعى، أن الخميس المقبل آخر موعد لتلقى الطلبات المقدمة لمسابقة الأم المثالية للعام الجاري، على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات؛ إذ تختار الحاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي، وكذلك اختيار أم «من مؤسسات دور الرعاية، وبديلة، ومثالية كافحت من أجل أبنائها وحققت قصة نجاح».

شروط اختيار الأم المثالية

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجرى التركيز في مسابقة الأم المثالية، والأخذ في الاعتبار عدة معايير تتمثل في إعلاء القيم الإنسانية، والتأكيد على دور الأسرة.

وأكدت الوزارة أهمية دور الأم البديلة، لتنشئة الأطفال بلا مأوى ورعايتهم، لافتة إلى أن هناك العديد من الشروط الواجب توافرها للاشتراك في مسابقة الأم المثالية للعام الجاري، تتمثل فيما يلي:

- شرط أساسى ألا يزيد عدد الأبناء عن 3، باستثناء عددا من المحافظات، يصل بها العدد إلى 5 كحد أقصى مثل جنوب سيناء، شمال سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مرسي مطروح، البحر الأحمر .

- يشترط ألا يكون السن أقل من 50 سنة.

- من أبرز شروط المسابقة، حصول كل الأبناء على مؤهل عال أو فني متوسط، أو فى الفرق النهائية بأحد الكليات، باستثناء ذو الإعاقة غير قابل للتعلم، مثل «الذهنية».

شروط اختيار الأم البديلة

- فيما يتعلق باختيار الأم البديلة كأم مثالية، يشترط حصول الابن البديل بدار الرعاية على مؤهل علمي، وألا تقل فترة عملها بالمؤسسة أو الدار عن 15 سنة، ولا سنها عن 45 سنة، ويشترط أن يكون الابن البديل قد أتيحت له حياة نفسية واجتماعية سليمة بالدار، من خلال تلك الأم.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الشروط وضعت من قبل عدة جهات، تمثلت في وزارة التربية والتعليم، ومديريات التضامن الاجتماعي، وكذلك المجلس القومي للمرأة، وممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية الأسرة.