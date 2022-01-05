5 شروط للتقدم لمسابقة الأم المثالية 2022.. و7 أوراق مطلوبة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تلقي طلبات التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022، من خلال تقديم الأوراق المطلوبة وتسليمها لمديريات التضامن بكافة محافظات الجمهورية، حتى يوم 20 يناير الجاري.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، أبرز الشروط التي يجب توافرها للتقدم لمسابقة الأم المثالية والأوراق المطلوبة للتقديم بمديريات وزارة التضامن.

شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية

- يجب ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا.

- يُشترط ألّا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء في معظم المحافظات، وبالنسبة للمحافظات الحدودية «شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان»، يشترط ألّا يزيد عدد الأبناء عن 5 أبناء.

- يُشترط أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات ويمكن أن يكون أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز في إحدى المهن، ويُستثنى الابن صاحب الإعاقة ذهنيا من شرط التعلم.

الأوراق المطلوبة

- تقديم إقرار قانوني يخص الأم بأنها لا تمت بصلة لأي من العاملين بوزارة التضامن «مديرية، إدارة اجتماعية وحدة اجتماعية»، حاليا أو سابقا.

- تقديم بحث اجتماعي قصصي يُظهر ظروف الحالة تفصيلاً.

- قيد عائلي للأسرة وذلك للتأكد من صحة عدد الأبناء.

- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للأم «وجه وظهر»، في صفحة واحدة، وصورة من مؤهل الأم أو صورة من شهادة محو الأمية أو ما يفيد إجادة القراءة والكتابة وصورة معتمدة من المؤهلات الدراسية لأفراد الأسرة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء أو صور بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم.

- صورة من قسيمة الزواج أو صورة شهادة الوفاة للأرملة وإذا كانت مطلقة يتم تقديم صورة قسيمة الطلاق.

- عدد 2 صورة شخصية للمرشحة حديثة ألوان.

يُدون بالاستمارة المقدمة للمديرية رقم تليفون صحيح للمرشحة من أجل التواصل معها.