«التضامن»: «أطفال وكبار بلا مأوى» تعامل مع 286 حالة في ديسمبر 2021

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن فريق أطفال وكبار بلا مأوى تعامل في جميع المحافظات المستهدفة بالبرنامج مع 286 حالة وبلاغًا خلال شهر ديسمبر الماضي، موجهة الفريق بسرعة التعامل مع الصغار والكبار بلا مأوى، وفحص البلاغات الواردة من كل مصادر الشكاوى والإبلاغ.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إن الخدمات المقدمة للمواطنين في وضعية الشارع تنوعت ما بين إيداع داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية لتلقي كل أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية، إضافة إلى حالات أخرى تم إرجاعها ودمجها مع أسرها الطبيعية.

تحويل بعض المواطنين لمستشفيات وزارة الصحة

كما تم تحويل بعض المواطنين لمستشفيات وزارة الصحة لتلقي كل أوجه الرعاية الصحية بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتم تحويل البعض لجمعيات أهلية لتقديم المساعدات النقدية والعينية بعد إرجاعهم لأسرهم، هذا بالإضافة إلى توفير أماكن إقامة للبعض منهم، كما رفضت نحو 43 حالة كل أوجه المساعدة وفضلت البقاء بالشارع، فاتخذت الوزارة الإجراءات القانونية مع الأجهزة المعنية.

قاعدة بيانات موحدة خاصة بالأطفال والكبار بلامأوى

وكانت الوزارة قد أعدت قاعدة بيانات موحدة خاصة بالأطفال والكبار بلامأوى منذ أكثر من عامين، مع إضافة نوع وحجم التدخلات والمساعدات المقدمة.

والجدير بالذكر أن فريق أطفال وكبار بلامأوى يتلقى البلاغات على الخط الساخن 16439، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحة البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلامأوى.