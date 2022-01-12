 مراكز شباب كفر الشيخ تستقبل الراغبين في تلقي لقاح كورونا (صور)

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، استقبال مراكز شباب المحافظة، للمواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار التنسيق بين شباب كفر الشيخ والمجلس القومي للمرأة والصحة.

إقبال كبير من المواطنين على مراكز الشباب

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إن مركز شباب شنو شهد إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الشؤون الصحية والمجلس القومي للمرأة للمترددين من الرجال والسيدات من المسجلين وغير المسجلين.

التيسير على المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح

وأضاف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن بعض مراكز الشباب مازال بها الفرق الطبية المتحركة لتطعيم المواطنين راغبي تلقي اللقاح، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، بهدف التخفيف على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مشقه الانتقال لمراكز تقديم اللقاح، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المترددين على مراكز الشباب لتلقى اللقاح، ومنع التزاحم، موضحاً أن الموطنين الذين تلقوا لقاح كورونا ومر عليهم ستة أشهر يمكنهم تلقى رسالة عن تلقى الثالثة التعزيزية.