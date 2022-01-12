مدبولي يؤكد دعم مصر الكامل للكونغو ويشيد بعلاقات البلدين التاريخية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إيف بازيبا ماسودي، نائب رئيس الوزراء، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق لها، خلال مشاركتها في الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، الذي يعقد تحت رعاية وبتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، كما حضر اللقاء الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وسفيرة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

مدبولي: نتطلع لزيادة التعاون بين مصر والكونغو

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بعلاقات التعاون التاريخية بين مصر والكونغو الديمقراطية، معربا عن تطلعه لزيادة حجم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما أكد الدعم الكامل للكونغو الديمقراطية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، من أجل وحدتها واستقرارها، وأعرب عن استعداد مصر لتقديم مختلف سبل الدعم الممكن لها، لافتا إلى أنّه سيتم العمل مع الوزراء المعنيين على دراسة مجالات التعاون المقترحة.

منتدى شباب العالم

من جانبها، أعربت إيف بازيبا ماسودي، عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم، مشيرة إلى أنّها عقدت على هامش المنتدى، اجتماعات مع المسؤولين المصريين لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والري والبيئة، كما عقدت لقاءات مع بعض وسائل الإعلام المصرية، دعت من خلالها المستثمرين المصريين لزيارة الكونغو الديمقراطية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادها.

وفي هذا السياق، استعرضت المسئولة الكونغولية عددا من الملفات المقترحة للتعاون، والتي تضمنت طلب دعم مصر للكونغو الديمقراطية خلال استضافتها المرتقبة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، للتعريف بإمكاناتها، والفرص الاستثمارية الواعدة بها لخدمة قضايا البيئة.

وأشارت نائب رئيس الوزراء الكونغولي، إلى أهمية بروتوكول التعاون الفني الذي تم توقيعه بين البلدين، وتم مده 5 سنوات جديدة بين عامي 2022/2027 ويتم تحت مظلته تنفيذ مشروع «الإدارة المتكاملة للموارد المائية»، لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتدريب الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد.

كما أثنت على تدشين مركز التنبؤ بالـمطار والتنبؤات المناخية في العاصمة كنشاسا، الذي افتتحه وزير الموارد المائية والري في يوليو الماضي، لافتة إلى أهمية المركز في دراسة التغيرات المناخية في الكونغو، وحماية المواطنين من مخاطرها.

«إيف»: أتمنى تنفيذ مشروعات تنموية تستهدف رفع المعاناة عن الفقراء

وفي سياق متصل، أعربت عن تطلعها لدفع مصر بالمزيد من مشروعات توليد الكهرباء والطاقة، وبما يتماشي مع حماية البيئة، خاصة أنّ نسب وصول السكان فى بلادها إلى الكهرباء لا تتعدى 14%، فضلا عن دعم استقرار الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، وتنفيذ مشروعات تنموية تستهدف رفع المعاناة عن الفقراء.