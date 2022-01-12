بث مباشر.. انطلاق فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم

تنطلق فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، بعد قليل، في النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والمقرر أن يستمر حتى 13 يناير الحالي، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

«الوطن» تقدم بثا مباشرا لمتابعيها

وتقدم «الوطن» بثا مباشرا لمتابعيها وقرائها لمتابعة فعاليات اليوم الثاني من أعمال منتدى شباب العالم.

فعاليات اليوم الثالث تبدأ الساعة العاشرة صباحا

وتشمل فعاليات اليوم الثالث عدد من الجلسات، ففي تمام الساعة العاشرة صباحا تبدأ جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، تليها جلسة «دور المؤسسات الدولية في دعم التعافي من الجائحة»، في تمام الثانية عشرة والنصف ظهرا، في القاعة الرئيسية، وبالتوازي معها تبدأ جلسة «الأمن الغذائي في ظل التحديات العالمية»، في قاعة أبوالهول ومكتبة الأسكندرية، وأيضا بنفس التوقيت جلسة «مستقبل العمل وريادة الأعمال في عالم مابعد جائحة كورونا»، في قاعة البحر الأحمر، وجلسة «صناعة الفن والمحتوى الابداعي والثقافي في زمن الجائحة»، وذلك بقاعة أسوان.

وتبدأ جلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات»، بقاعة سيناء، وتبدأ جلسة «هكانون مصر 2030» في تمام الساعة الثالثة عصرا في قاعة الأقصر.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حديثه بنموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان أمس، إنّه يجب إضافة بعض المقترحات لتوصيات نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان، والتي سيجرى إرسالها للأمم المتحدة، خاصة أنّ آليات التطوير حاليًا تستهدف مجابهة الأوبئة والأمراض الخطيرة إلى جانب السيطرة على الزيادة السكانية، ما يمثل تحديًا كبيرًا حتى للدول الغربية.