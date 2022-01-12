بدء صلوات تجنيز القس مكاري في الكنيسة المرقسية بالأزبكية (صور)

بدأت صلوات تجنيز القس مكاري في الكنيسة المرقسية بالأزبكية، قبل قليل، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة ومنهم الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا إرميا، الأسقف العام، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة وأبناء ومحبي الأب مكاري، بينما أناب عدد من الآباء الأساقفة مندوبين عنهم للمشاركة في الصلاة وتقديم العزاء.

تجنيز القس مكاري يونان

وحضر صلوات تجنيز القس مكاري، ممثلون عن الكنيستين الآرمينية والمارونية بمصر، والكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة وعدد من نواب البرلمان وممثلون لعدد من الجمعيات والهيئات، وغبريال عبدالنور، قمص الكنيسة المرقسية بالأزبكية، ممثلا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث كان يتابع بنفسه حالة المتنيح القس مكاري يونان أثناء وجوده في المستشفى.

وفاة القس مكاري يونان

وتوفي القس مكاري يونان، أحد أشهر كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد 3 أيام من وفاة زوجته «سونا» متأثرة بإصابتها هي الأخرى بفيروس كورونا المستجد.

عزاء القس مكاري يونان

من جانبه، قدّم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العزاء إلى الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، ومجمع كهنة القطاع في وفاة القس مكاري يونان، الذي توفي بعد حياة حافلة بالخدمة، قائلا إنّه «يلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين».