«الرعاية الصحية» تدشن برنامجا تدريبيا على الرعاية التمريضية التخصصية

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، البرنامج التدريبي على الرعاية التمريضية التخصصية، لأفراد هيئة التمريض العاملين بأقسام «الاستقبال والطوارئ، الأقسام الداخلية، الرعايات المركزة»، بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنّ الهيئة توفر كافة التدريبات بمختلف التخصصات الطبية والإدارية والفنية باستخدام أحدث الوسائل والطرق والمناهج التدريبية تماشيًا مع رسالة الهيئة والدولة المصرية المتمثلة في بناء قطاع رعاية صحية قوي ومستدام، وذلك في إطار الاستفادة من التكنولوجيا الصحية وإتاحة الفرص التدريبية والتعليم الطبي المستمر والبحث العلمي لجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية، بمن فيهم الكوادر التمريضية.

رفع كفاءة وتنمية المهارات الفنية للتمريض

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أنّ هذا التدريب يستهدف رفع كفاءة وتنمية المهارات الفنية للتمريض العامل في مجال العناية المركزة والطوارئ والرعاية الحرجة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وإكسابهم المهارات المهنية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية التمريضية للمرضى بالمستشفيات، بما يضمن الحفاظ على نظام صحي متكامل قوي بكل أطرافه قادر على توفير كافة الخدمات والرعاية الصحية المتميزة بأعلى معايير قياسية تتسق مع الأكواد العالمية في جودة الخدمة.

محاور البرنامج التدريبي تركزت على الإجراءات التمريضية التخصصية

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، المشرف العام على التمريض بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وعضو مجلس الإدارة بالهيئة وعضو مجلس الشيوخ، أن محاور البرنامج التدريبي تركزت على الإجراءات التمريضية التخصصية بأقسام «الاستقبال والطوارئ، الأقسام الداخلية، الرعايات المركزة»، بالمستشفيات، وشرح المهارات التمريضية الأساسية والفنية في مجال العناية المركزة والطوارئ والرعاية الحرجة.

ولفتت إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتنمية كافة الجوانب والمهارات المهنية والإكلينيكية والتخصصية واللغوية والبحثية للأطقم التمريضية بالمنشآت الصحية التابعة لها باعتبارها ذراع خدمية هامة في منظومة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، مضيفة أن تميز قطاع التمريض بالهيئة يعد أحد الأعمدة الرئيسية التي ساهمت في تحقيق رعاية صحية شاملة ذات جودة عالمية بكافة المنشآت التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية»، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، معربة عن ثقتها في الكوادر التمريضية وفي تدريبهم على أعلى مستوى بما يسهم في تحقيق أعلى قدر من الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة للمواطنين.

تجدر الإشارة، إلى أن التدريبات تتم بناءًا على توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، وتحت إشراف د. كوثر محمود، المشرف العام على التمريض وعضو مجلس الإدارة بالهيئة وعضو مجلس الشيوخ، أ. شيرين سعد، مسئول التمريض بالهيئة، كما قام بالتدريب إدارة التمريض بفرع الهيئة ببورسعيد أ. رامي العشري، أ. محمد السيد.