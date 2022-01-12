تأجيل محاكمة المقاول محمد علي وآخرين في قضية الجوكر لـ9 أبريل المقبل

أجلت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة المقاول محمد علي و102 متهم آخرين، في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا باسم «الجوكر» لجلسة 9 أبريل المقبل لمرافعة الدفاع.

أمر الإحالة للمتهم

وجاء في أمر الإحالة، أنّه في غضون شهر سبتمبر 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم إرهاب منها الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف.

الاتهامات في القضية

وأضاف أمر الإحالة، أنّ المتهمين الأول والثاني حرضا في مقاطع مصورة تمّ بثها عبر يوتيوب، على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية على فيس بوك وواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.