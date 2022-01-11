مع تكرار الحوادث.. كيفية الحصول على تعويض والأوراق المطلوبة

حوادث طرق عديدة تحدث يوميًَا وازدادت وتيرتها خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد، انتشار الشبورة الكثيفة، وكان آخرها حادثي الدائري الأوسطي ومنشأة القناطر الخلفية؛ ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين، ما يجعل بعض أهالي الضحايا يبحثون عن تعويضات مادية؛ لذا تستعرض «الوطن» في السطور التالية، طريقة التقديم والحصول على تعويضات.

وهناك بعض الخطوات التي يجب على أهالي المصابين والضحايا فعلها؛ للحصول على تعويضات الحوادث، وفقا لما ذكره المحامي حسن أبو العينين في حديثه لـ«الوطن».

كيفية الحصول على تعويضات عند وقوع حادث والأوراق المطلوبة

- في البداية على الشخص الراغب في الحصول على تعويض، تقديم طلب باسم الشخص وصفته ودرجة قربه من المتوفي وتفاصيل الموضوع.

- وبعدها يتم إحضار صورة رسمية من شهادة الوفاة، وصورة من الإعلام الشرعي للوفاة.

ـ ومن ضمن الأوراق المطلوبة، إحضار صورة رسمية من محضر التحقيق والتقرير الطبي في حال الإصابة في الحادث، ويكون مختوما من وزارة الصحة بشعار الجمهورية.

ـ وفي حال العجز لابد أن يكون موضح بالتقرير نسب العجز موضحًا به توصيف لحالة العجز.

ـ إحضار صورة رسمية من تصرف النيابة وهي عبارة عن «شهادة من الجدول + نموذج 40 نيابات».

ـ كما يشترط تقديم الفواتير الدالة على العلاج «في حالة العجز الكلي أو الجزئي فقط».

إحضار صور بطاقات الرقم القومي لجميع المستفيدين من التعويض الذي يتم أخذه من الدولة.

التقديم للحصول على تعويضات الحوادث

ومن أجل الحصول على تعويض، يجب إخطار الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، بالحادث وتفاصيله بعد أسبوع من الواقعة.

ويراعي إحضار سند الوكالة في حال تقديم الطلب عن طريق وكيل من كل أو أحد الورثة «المستفيدين».

وفي العادة يتم صرف التعويض بعد مرور شهر من تقديم المستندات والأوراق المطلوبة.