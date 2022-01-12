«البحوث الإسلامية» يطلق القافلة الدعوية الثانية لواعظات الأزهر بأسوان

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، القافلة الدعوية النسائية الثانية لواعظات الأزهر إلى محافظة أسوان، وتستهدف تنفيذ برنامج توعوي ودعوي في مختلف مدن وقرى المحافظة؛ بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية لوعاظ وواعظات الأزهر؛ بما يحقق رسالة المؤسسة ودورها المجتمعي.

وعي الأزهر بالتحديات المجتمعية والفكرية

وقال نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة التي انطلقت فعالياتها اليوم لواعظات الأزهر وبمشاركة الوعاظ إلى محافظة أسوان، تؤكد وعي الأزهر بقيادة الإمام الأكبر، بالتحديات المجتمعية والفكرية التي تحتاج إلى تكاتف جهود الدولة ومؤسساتها كلٌ في موقعه، ووفق تخصصه في المواجهة الحاسمة لتلك التحديات، وإدراك حجم وأهمية المسئولية المشتركة التي تقع علينا جميعًا في النهوض والارتقاء بمصرنا الحبيبة.

دعم معارف النساء بقضايا الأسرة

وأضاف الأمين العام، أن برنامج القافلة يسعى لتحقيق تواصل مباشر خلال التوقيت المحدد للقافلة التي تستمر على مدار أسبوع كامل، كما يستهدف البرنامج الوصول لشرائح متنوعة في المجتمع، وخاصة فئة السيدات لتلبية احتياجاتهن ودعم معارفهن بشأن القضايا التي تمس الأسرة أولًا ثم المجتمع في عمومه ثانيًا.

ومن جانبها، أوضحت إلهام شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، أن القافلة الثانية لواعظات الأزهر إلى محافظة أسوان تأتي بعد ما حققته القافلة الأولى إلى محافظة البحر الأحمر من نجاحات في التواصل الميداني مع الجمهور، وهو ما كان له بالغ الأثر في تحقيق دور الأزهر الشريف بمجال التوعية المجتمعية الفاعلة.

وأشارت إلى أن برنامج هذه القافلة يشتمل على لقاءات نوعية في جامعة أسوان، والمجلس القومي للمرأة، ومعهد الخدمة الاجتماعية، وقصر الثقافة، ونزل الطالبات، ومستشفى كومو أمبو، والمستشفى الجامعي، ومستشفى الرمد، ومعهد الأورام، ودور الرعاية الاجتماعية، وبعض الجمعيات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ودار رعاية البنين، ونادي أسوان الرياضي، بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات التثقيفية في أماكن التجمعات المختلفة.