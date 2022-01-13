كورونا يضرب الوسط الفني والإعلامي.. «ادعولنا بالشفاء» 

منذ بداية العام الجديد، أعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، سواء من فئة الشباب وكبار السن، فمنهم من تدهورت حالته الصحية وجرى نقله إلى المستشفى من أجل الرعاية الطبية المتكاملة، وآخرين يخضعون للعزل المنزلي، ومنهم الفنانة مديحة حمدي، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

مديحة حمدي: أخضع للعلاج من كورونا بمنزلي

أصُيبت الفنانة مديحة حمدي منذ أيام بمتحور فيروس كورونا أو ما يسمى بـ«أوميكرون» وتعالج في منزلها بالسويس، وقالت مديحة لـ «الوطن»، «لسه متحسنتش، وأنا حاليا أخضع للعلاج في المنزل بالسويس، ولم تتطلب حالتي دخول المستشفى حتى الآن»، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل قائلة، «ادعولي ربنا يشفيني.

عبد الرحمن أبو زهرة: عندي مشكلة في النفس

وأكد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إصابته بفيروس كورونا، ودخوله إحدى مستشفيات العزل، وقال عبد الرحمن لـ«الوطن»، «عندي مشكلة في النفس، وعدم الحركة، وأعاني من نهجان شديد، وأجريت مسحتين ولكن النتيجة جاءت إيجابية».

نجلاء بدر: حالتي الصحية أحسن من السابق

وعزلت الفنانة نجلاء بدر نفسها عقب تأكدها من إصابتها بمتحور أوميكرون، لافتة إلى أنها شعرت بشكشكة في الأذن والحنجرة، ودخولها في حالة نوم، لعدد ساعات طويلة، وقالت في تصريحات لـ«الوطن»: «حالتي الصحية أحسن من الأيام اللي فاتت، ربنا يعديها على خير، وشكرا لكل من سأل عني في هذه الأزمة الصحية».

كريم محمود عبد العزيز: الغزالة إيجابي

وبصورة كوميدية أعلن الفنان كريم محمود عبد العزيز إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، مستعيناً بـ عبارة «الغزالة إيجابي»، المأخوذة من أغنيته الشهيرة الأخيرة «الغزالة رايقة» من أحدث أعماله السينمائية «من أجل زيكو»، والتي حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة.

أحمد حاتم: اختباري نتيجته إيجابية

كما أعلن الفنان أحمد حاتم إصابته بكورونا، حيث يخضع حالياً للعزل المنزلي قائلاً عبر حسابه الشخصي «اختباري نتيجته ظهرت إيجابية، الحمد لله على كل حال».

هنا الزاهد وأحمد فهمي: حالتنا بتتحسن

فيما تتحسن الحالة الصحية للفنان أحمد فهمي تدريجياً بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، وقال لـ«الوطن»، «الحمد لله أنا بخير وحالتي بتتحسن أنا وهنا» ووجه الشكر لكل من سانده في فترة مرضه، وقد أعلنت الفنانة هنا الزاهد إصابتها بكورونا قائلة: «أنا وأحمد إيجابي كورونا أي حد تعامل معانا ياريت يطمن على نفسه».

عمرو أديب: الأعراض بسيطة وخفيفة

قال الإعلامي عمرو أديب عبر «تويتر»، «أنا ولميس عندنا كورونا، الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة، فاصل قصير ونواصل، أرجوكم ادعوا معنا».

المطربة شذى: جسمي مكسر وتعبانة جدا

وتحدثت شذى عن إصابتها بفيروس كورونا، وقالت في تصريحات خاصة، لـ«الوطن»: «تعبانة جدا وانهاردة رابع يوم ليا، جسمي متكسر، ومش عارفة أخد نفسي، وفيه وجع في حنجرتي، ولكني أتبع بروتوكول العلاج المعلن من جانب وزارة الصحة».

وأصيب عدد من النجوم بفيروس كورونا منهم الفنان محمد كيلاني، والاستايلست مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا ونجلها ياسين، بالإضافة إلى إصابة زوجة الفنان يوسف الشريف الكاتبة إنجي علاء، والمخرج على بدرخان.