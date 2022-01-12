إصابة الفنانة مديحة حمدي بكورونا.. ودعوات بالشفاء تملأ صفحتها على «فيس بوك»

أصُيبت الفنانة مديحة حمدي بمتحور فيروس كورونا «أميكرون»، وتدهورت حالتها الصحية، ما أدى إلى طلب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لها بالشفاء العاجل .

إصابة مديحة حمدي بمتحور فيروس كورونا

تحولت الصفحة الرسمية للفنانة مديحة حمدي إلى دعوات من محبيها وجمهورها، وكتب أحد أقاربها عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «مامتي التانية كما اتعودت أقول لكي حبيبتي الفنانة القديرة مديحة حمدى شفاكي الله وعافاكي وطمئننا جميعاً عليكي وعايزة أقولك وحشتيني بجد».

وقال أحد المتابعين: « أصدقائي ومتابعيني الاعزاء، وأتمني من قلوبكم الجميلة دعوة صادقة بالشفاء العاجل للفنانة القديرة/ مديحة حمدى، حيث أصيبت بمتحور فيرس كورونا "أوميكرون" ربنا يشفيها يارب ويرفع عنها».

وتمني المخرج عمر عبد العزيز الشفاء العاجل لها قائلاً، «ربنا يشفيها ويعافيها».

مديحة حمدي بعيدة عن الفن

ابتعدت الفنانة مديحة حمدي لسنوات طويلة وارتدت الحجاب، وقالت بشأن هذا الأمر إنها لم تعتزل التمثيل بينما أرسل الله لها عددا من الإشارات التي دفعتها إلى طريق الأعمال الدينية: «كل ما يجي اسكريبت آلاقيه الليلة المحمدية اسكريبت يجي آلاقيه أسماء الله الحسني».

وعن ارتدائها الحجاب أكدت في تصريحات سابقة لها أن زوجها شدد عليها بعدم خلعها إياه مرة أخرى: «قالي مش هسمحلك تقلعيه لأن كدة هيكون إساءة ليا ولأولادك.. وخدي قرارك وأنتي واثقة».

معلومات عن الفنانة مديحة حمدي

- ممثلة مصرية، ولدت في عام 1941، حصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.

- عملت بعد التخرج في الإذاعة، وظهرت على خشبة المسرح من خلال مسرحية «السكرتير الفني» مع الفنان الراحل فؤاد المهندس.

- شاركت في بعض الأفلام في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، لكنها كانت تكرس نفسها أكثر للعمل في الدراما التلفزيونية منذ ذلك الوقت.

- شاركت في الكثير من المسلسلات ذات طابع ديني، منها: «رسول اﻹنسانية، القضاء في الإسلام، عمر بن عبدالعزيز، الفتح المبين».