مديحة حمدي بعد إصابتها بـ كورونا: «مش بتحسن وادعولى بالشفاء»

أعلنت الفنانة مديحة حمدي، إصابتها بفيروس كورونا أو ما يسمى بـ«أوميكرون»، منذ أيام، وطالبت جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وقالت مديحة حمدي لـ«الوطن»: «لسه متحسنتش، وأنا حاليا أخضع للعلاج في المنزل بالسويس، ولم تستدعي حالتي دخول المستشفى حتى الآن»، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل قائلة، «ادعولي ربنا يشفيني».

معلومات عن الفنانة مديحة حمدي

ولدت في عام 1941، حصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية.

عملت بعد التخرج في الإذاعة، وظهرت على خشبة المسرح من خلال مسرحية «السكرتير الفني» مع الفنان الراحل فؤاد المهندس.

شاركت في بعض الأفلام في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، لكنها كانت تكرس نفسها أكثر للعمل في الدراما التليفزيونية منذ ذلك الوقت.

- شاركت في الكثير من المسلسلات ذات طابع ديني، منها: «رسول اﻹنسانية، القضاء في الإسلام، عمر بن عبدالعزيز، الفتح المبين».

دخول مديحة حمدي مجال الفن

وقالت الفنانة مديحة حمدي، إن والدتها هي من اكتشفت موهبتها في التمثيل، وشجعتها في البداية، وعندما وصلت المرحلة الثانوية، شاركت في تقديم مسرحية بالأوبرا القديمة.

دور عبدالرحمن أبو زهرة في حياة مديحة حمدي

كان عبدالرحمن أو زهرة، يُدرس لها المسرح المدرسي في المرحلة الثانوية، موضحة أنها قدمت الكثير من أعمال لم تكن من نصيبها في البداية، ولكن بسبب قدر الله قدمت هذه الأعمال.

إصابة عبدالرحمن أبو زهرة

وقد أصيب الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، بفيروس كورونا منذ أيام، واستدعت حالته دخول إلى المستشفى، ويخضع لعلاج وزارة الصحة، وتتحسن حالته بشكل بطيء، وطالب عبدالرحمن أبو زهرة قائلاً، «ادعولي ربنا يشفيني وأخرج منها على خير».