ابنة عبدالرحمن أبو زهرة: والدي سيخضع لأشعة جديدة الجمعة.. واللقاحات فادته

كشفت الدكتورة مي أبو زهرة، ابنة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، عن تطورات حالته الصحية، بعد انتشار العديد من الشائعات خلال الساعات الماضية تفيد بتدهور حالته الصحية ووضعه على جهاز تنفس صناعي.

ابنة عبدالرحمن أبو زهرة تطمئن جمهوره عليه: حالته مستقرة

وقالت ابنة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لجريدة «الوطن»: «الحمدلله حالته مستقرة، والدكاترة صنفوه إنه كورونا متوسطة هو مش على جهاز تنفس صناعي ولا حاجة، بيحطوله بس ساعات أكسجين لما نسبة الأكسجين بتاعته بتقل، ولكنها مبتقلش كثير عن الطبيعي».

مي أبو زهرة: والدي سوف يخضع الجمعة المقبلة لأشعة جديدة

وأضافت أن والدها موجود الآن في غرفة عادية في مستشفى العجوزة للحجر الصحي، وليس في غرفة عناية مركزة، وأنه يعاني فقط من «كحة» نتيجة تداعيات كورونا، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يخضع يوم الجمعة المقبلة لعمل أشعة ومسحة جديدة، ومن المفترض أن يخرج بعدها من المستشفى.

ابنة عبدالرحمن أبو زهرة: لقاحات كورونا قللت من تداعيات كورونا

وذكرت ابنة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة أن لقاحات كورونا كان لها تأثير إيجابي عليه وقللت من مضاعفات فيروس كورونا، حيث أنه أخذ 3 جرعات من اللقاح.

آخر أعمال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

يذكر أن آخر أعمال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة مشاركته في مسلسل «موضوع عائلي» للفنان ماجد الكدواني، والذي عرض مؤخرا على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث جسد دور والد طليقة الفنان ماجد الكدواني ويدعى «منير سيف»، كما شارك أيضا في بطولة المسلسل رنا رئيس، طه دسوقي، سما إبراهيم، محمد القس، محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف.