الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الأمطار المتوسطة والخفيفة

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهد عدد من المناطق تساقط الأمطار المتوسطة والخفيفة، ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد توقف تساقط الأمطار، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية لإعلان حالة الطقس الأيام المقبلة، وموعد توقف هطول الأمطار، إذ يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، أنه اعتبارا من الجمعة 14 يناير، سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، ويستمر تساقط الأمطار الخفيفة والمتوسطة حتى يوم الاثنين الموافق 17 يناير، على أن تتوقف الأمطار يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير.

حالة الطقس الأيام القادمة

الخميس 13 يناير: من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 40: 50% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة، ويكون هناك تساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب الصعيد، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى مساء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الجمعة 14 يناير: من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت 15 يناير: من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد 16 يناير: من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

توقعات بعدم تساقط الأمطار يوم الثلاثاء المقبل

الاثنين 17 يناير: من المتوقع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 18 يناير: من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.