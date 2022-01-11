حالة الطقس الأيام القادمة.. أمطار متوسطة على هذه المناطق

يبحث الكثير من المواطنين عن حالة الطقس الأيام القادمة، التي من المتوقع أن تشهد تساقطا للأمطار المتوسطة على عدد من المناطق، ووفقا لبيان صادر عن الأرصاد الجوية، يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من الجمعة المقبلة، يكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة؛ بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية؛ ليسود طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا.

توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

الأربعاء 12 يناير

من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

الخميس 13 يناير

من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الجمعة 14 يناير

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس السبت والأحد 15 و16 يناير

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الاثنين 17 يناير

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا على فترات متقطعة.