حالة الطقس غدا الخميس.. مائل للبرودة وأمطار خفيفة قد تمتد للقاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عن خبرائها بشأن حالة الطقس غدًا، الخميس، موضحة أنّ البلاد يسودها نهارًا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد البرودة على الأنحاء كافة في ساعات الليل، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 40 : 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى «حلايب - شلاتين - مرسى علم»، فيما تكون خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب الصعيد قد تمتد إلى القاهرة الكبرى مساءً.

ومن المتوقع وفقًا لخبراء الأرصاد أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى ثلاثة أمتار، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 18 11

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 18 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 12

مطروح 17 12

السلوم 16 12

سيوة 17 08

بورسعيد 19 12

دمياط 17 11

الزقازيق 18 11

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 18 11

السويس 18 11

العريش 18 11

رفح 18 11

رأس سدر 19 10

نخل 16 02

نويبع 21 13

طابا 19 13

كاترين 15 01

الطور 22 12

شرم الشيخ 24 13

الغردقة 24 13

مرسى علم 24 14

الفيوم 18 09

بني سويف 18 08

المنيا 19 07

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 23 09

الأقصر 24 09

أسوان 26 10

إدفو 26 10

أبو سمبل 25 10

الوادي الجديد 24 06

شلاتين 25 14

أبو رماد 25 15

حلايب 23 15

رأس حدربة 22 15