«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس: أمطار خفيفة لن تؤثر على الحياة اليومية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أسباب اختفاء الشبورة الصباحية في الأيام الأخيرة، خاصة بعد أن شهدت الأسابيع الماضية كثافة شديدة منها، مع بداية فترات الليل وحتى فترات الظهيرة.

وأكدت «غانم» في تصريح خاص«الوطن»، أن اختفاء الشبورة حاليا، ناتج عن تأثر البلاد بكتل هوائية جافة من الصحراء الغربية؛ لذا لا توجد رطوبة بنسبة كافية لتكوين الشبورة المائية، بالاضافة إلى وجود نشاط للرياح، الذي لا يساعد على تكون الشبورة.

اعتدال حركة الرياح

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارًا اليوم في الأحوال الجوية، خاصة مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، واعتدال حركة الرياح عن أمس؛ ما ساعد على اعتدال الطقس خلال ساعات النهار، على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الطقس، يكون دافئًا على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار، وشديد البرودة ليلًا بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الجافة، ويصل لحد الصقيع على وسط سيناء وبعض المناطق من شمال الصعيد.

أمطار خفيفة

ولفتت «غانم»، إلى أن طقس اليوم من المتوقع أن يشهد فرصًا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أقصى غرب البلاد، مثل مطروح والسلوم، وبعض المناطق من حلايب وشلاتين، ويصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة جدا، لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.

ومن المتوقع غدا، تغير في حالة الطقس نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية غربية رطبة، ستزيد من حركة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، وسيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وبعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، مثل «حلايب وشلاتين، ومرسى علم».

كما سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق في جنوب الدلتا، والوجه البحري، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى، مساء غد الأربعاء.