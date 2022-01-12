ضبط مجزر دواجن غير مرخص وغلق 5 محلات وأفران مخالفة في بيلا بكفر الشيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، اليوم، حملة تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمجازر بالمركز والمدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، برصد حركة الأسواق، والقيام بحملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات العامة والمجازر، لضبط المخالفات التموينية.

شارك في الحملة أيمن غالي، ومحمد أمير ضبعون، نائبي رئيس مدينة بيلا، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة بيلا البيطرية، ومسئولي الإزالات والإشغالات بالوحدة.

ضبط 50 كيلو لحوما وسلع غذائية

وأسفرت الحملة، عن ضبط مجزر غير مرخص لذبح الدواجن، بدائرة قسم شرطة بيلا، لحيازته 50 كيلو جرام سلع غذائية (مقطعات دواجن- دواجن كاملة) مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخص لها، وغير خاضعة للإشراف البيطرى، إذ جرى التحفظ على المضبوطات وتحريزها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، لاتخاذ اللازم قانونا.

5 قرارات غلق لمحلات وأفران مخالفة بمدينة بيلا

كما نفذت الحملة، 5 قرارات غلق لمحلات وأفران مخالفة بمدينة بيلا، لمزاولتها نشاط بدون ترخيص أو اشترطات صحية.

وفي سياق مختلف تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال الرصف بوضع طبقة الاسلفت النهائية بالمناطق المدرجة بالرصف، الجمهورية، ميدان الساعة، داير الناحية، والكوم الأحمر ، وتم وضع الاسلفت وفق معايير الجودة ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، لتسهيل الحركة المرورية على الطرق، وتم القيام بقياس درجة الحرارة لطبقة الاسلفت