رئيس مدينة دسوق: صيانة دورية لخطوط الصرف الصحي ورفع القمامة من الطرق

وجه المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، نواب رئيس المركز والمدينة، وليد فلفل، وفتحي يوسف، بسرعة التنسيق مع شركة مياه الشرب برئاسة المهندس هانى البسيونى، وفريق العمل المعاون له ورؤساء قرى شباس الملح والكنيسة وكفر مجر بسرعة إصلاح أخطار المياه والصرف الصحي بالقرى.

وقال عبد الستار، في بيان له، إنه تم الانتهاء من تغيير خط الطرد بطول 6 م بعزبة البداله على ترعه الجانبية اليسرى، وحل المشكلة بشكل نهائي بشباس الملح بحضور، أحمد المصري رئيس قرية شباس الملح، وإيهاب الطوخى سكرتير القرية.

كما جرى إصلاح خط مياه الشرب بدمروا سليمان 6 بوصة بمعدات وعمال شركة مياه الشرب بقرية كنيسة الصرادوسي بحضور رئيس القرية، فتحى عبده، وحل مشكلة صرف صحي بشارع الخمار من أمام منصور القاضي بالصافية وتسليك البيارات العمومية بقرية كفر مجر بمعدات سحب المياه وعمال الوحدة بحضور شريف أبو قتب رئيس قرية كفر مجر.

حملات نظافة لتنظيف شوارع دسوق

وأضاف رئيس مركز ومدينة دسوق، في بيانه، أنه تابع العمل بمنظومة النظافة بأحياء دسوق اليوم الجمعة، حيث وجه بتنفيذ حملات النظافة الشاملة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع الأتربة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضي الفضاء ورفع تراكمات القمامة، بأحياء مدينة دسوق جنوب وشمال، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وفريق العمل المعاون بمتابعة نواب رئيس المدينة.