8 أسباب تؤدي إلى إخلاء الشقة في تعديلات قانون الإيجار القديم

في كثير من الأحيان قد يضطر العديد من المواطنين إلى استئجار شقة سكنية بغرض الإقامة بها، وعندما يقبل المواطن على استئجار شقة تراوده تساؤلات عديدة حول قانون الإيجار القديم، حتى يتعرف على حقوقه، ويتجنب الوقوع في خطأ قد يدفع المالك لطرده من الشقة، واتخذت الحكومة المصرية العديد من القرارات لتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم.

ويحرص الكثير من المواطنين على معرفة الأسباب التي تؤدي إلى إخلاء الشقة في قانون الإيجار القديم، ونرصد من خلال السطور التالية الأسباب التي تؤدي إلى إخلاء الشقة السكنية وفق تعديلات قانون الإيجار القديم.

أسباب إخلاء الشقة السكنية في قانون الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم عددا من الأسباب التي تؤدي إلى فسخ عقد الإيجار القديم بشكل قانوني، سواء كان ذلك من قبل المالك أو من قبل المستأجر، وجاءت كالتالي:

1- في حالة عدم التزام المستأجر بسداد قيمة الإيجار في الموعد المتفق عليه.

2- يحق للمالك طرد المستأجر من الشقة إذا قام بتأجير الشقة من الباطن، أو التنازل عن إيجار الشقة للغير دون موافقة مالك الشقة السكنية.

تغيير نشاط الشقة من سكني إلى تجاري

3- في حالة قام المستأجر بتغيير نشاط الشقة من سكني إلى تجاري، دون مراجعة المالك.

4- إذا ثبت على المستأجر استخدامه لتلك الشقة لأعمال غير شرعية أو منافية للآداب.

5- إذا كان هناك ضرورة لهدم العقار السكني لأنه آيل للسقوط، يحق للمستأجر فسخ عقد الإيجار.

6- إذا كان هناك ضرر قد يؤثر على المستأجر، يحق له فسخ عقد الإيجار.

7- إذا كان المستأجر أو المالك يستعمل العقار في شيء يضر بالمصلحة العامة.

8- في حالة إذا ترك المستأجر الشقة التي قام باستئجارها لأحد أقاربه واستغنائه عنها دون علم المالك، فيحق للمالك طرده من الشقة.