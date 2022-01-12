أشرف صبحي ووزراء أفارقة وعرب في جولة بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ

اصطحب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عدداً من وزراء الشباب والرياضة الأفارقة والعرب، وعددا من رؤساء المؤسسات الإفريقية والعربية، في جولة داخل مدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

التعرف على الإنشاءات والصالة المغطاة

جاء ذلك على هامش المشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والمقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

وشارك في الجولة كل من عبدالرزاق سبقاق، وزير الشباب والرياضة الجزائري، وميريم دوسو دالميدا وزيرة الشباب والتوظيف التوجولية، وحسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع، وشيدو كيلوبترا مبيمبا مبعوث الاتحاد الإفريقي للشباب والوفد المرافق.

كما شارك في الجولة كل من محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والدكتور أحمد نظمي مسؤول المتابعة بمكتب الوزير، والدكتور محمد حسن معاون الوزير، والدكتور عمرو فاروق مسؤول المشروعات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وسعد نديم مكتب الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

شملت الجولة التعرف على إمكانات المدينة من إنشاءات والصالة المغطاة ومجمع الأسكواش، وحمام السباحة الأوليمبي، وملاعب كرة القدم، وصالات الجيم، وفندق الإقامة وقاعات المؤتمرات وقاعات ورش العمل.

وأشاد وزراء الشباب والرياضة الأفارقة والعرب ووفود المؤسسات الشبابية بالمستوى المتميز لمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، مؤكدين أنها تعد واحدة من المنشآت الرائدة على مستوى الوطن العربي وإفريقيا، موضحين أنها تمتلك تنوعا في إنشاءاتها الشبابية والرياضية، وتمتلك جميع الإمكانات التي تجعلها قادرةً على استضافة مختلف البطولات.

لقاءات ثنائية بين وزير الرياضة ووزراء الشباب المشاركين في المنتدى

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أجرى عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء الشباب والرياضة من دول الإمارات، جيبوتي، الجزائر، والبحرين، بالإضافة إلى لقاء مبعوث الاتحاد الإفريقي للشباب، المشاركين في فعاليات منتدى شباب العالم، لبحث التعاون المشترك.