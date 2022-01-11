وزير الرياضة يكشف عن برامج التعاون مع جيبوتي على هامش منتدى الشباب

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الدكتورة هيبو مؤمن عسوي وزيرة الشباب والثقافة بجمهورية جيبوتي، على هامش مشاركتها كرئيسة لوفد بلادها في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صبحي: برامج متبادلة لتكثيف التعاون الشبابي بين مصر وجيبوتي

تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون في مجال الشباب بين مصر وجيبوتي، خلال الفترة المقبلة في إطار ما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم كبير وفي ظل الزيارات الرئاسية المتبادلة بين البلدين والتي أسهمت في إرساء شراكة استراتيجية بين مصر وجيبوتي، وهو ما تجلى بالأخص في الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في شهر مايو الماضي والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى جيبوتي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي عن تطلعه لتكثيف التعاون بين مصر وجيبوتي في مجال بناء قدرات الشباب وتبادل الخبرات في مجال الشباب، متمنياً المزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجال الشباب والتي تلقي دعماً واهتماما كبيراً خاصة في ظل تواجد رؤي سياسية تدعم هذا المنطلق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار صبحي إلى أن الوزارة تضع خططاً واستراتيجيات لرفع الوعي لدى النشء والشباب المصري والعمل على تأهيلهم وتدريبهم من خلال إيجاد شراكات مع العديد من الجهات داخل مصر وخارجها، إضافة إلى الإشارة إلى ما تقوم به الحكومة المصرية من أجل توفير كل الخدمات للشباب ودعمهم، في إطار الاهتمام بالعنصري البشري والاهتمام ببناء الإنسان المصري على كل المستويات.

وزيرة رياضة جيبوتي: منتدى شباب العالم مُلهم ومُبهر

وأوضحت وزيرة الشباب بجمهورية جيبوتي، أن الشباب الجيبوتي شارك في العديد من الفعاليات والبرامج التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة المصرية، والتي من بينها فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي، وأسوان عاصمة الشباب الإفريقي، وكذا ملتقى الشباب العربي والإفريقي للشباب المتطوعين ورواد الأعمال، مهرجان الشباب العربي والإفريقي بالقاهرة، ملتقى المبادرون، ومنتدى الشباب العربي والإفريقي بالقاهرة والأقصر وأسوان، ومنحة ناصر، وأوسكار الإبداع الإفريقي وغيرها من البرامج التي أسهمت في تفعيل الدبلوماسية الشباب وتبادل الخبرات في العديد من المجالات، معربة عن تطلعها لمشاركة العديد من الشباب الجيبوتي في الفعاليات الشبابية في مصر، واستضافة الشباب المصري في جيبوتي.

كما أعربت وزيرة الشباب بجمهورية جيبوتي عن سعادتها بمشاركتها في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، قائلة إن اجتماع الشباب من جميع أنحاء العالم في مكانٍ واحد، فرصة لتبادل الخبرات وللتعرف على ثقافات أخرى وعلى مختلف وجهات النظر، فهذا المنتدى مبهر وملهم.