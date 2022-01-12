إسرائيل تحبط محاولة إيرانية لتكوين شبكة تجسس داخلها

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، اليوم، إحباط محاولة إيرانية لتكوين شبكة تجسس داخلها.

4 إسرائيليات متهمات بالاتصال بعنصر استخبارات إيراني

وكشفت قناة «كان» الرسمية، عن أنه تم تقديم لوائح اتهام ضد 4 إسرائيليات من مواليد إيران ويتحدثن الفارسية بسبب اتصالاتهن بعنصر استخبارات إيراني انتحل شخصية يهودي، وقام بمهام تجسس داخل إسرائيل، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة سبوتنيك.

وتضمنت لوائح الاتهام، تصوير بعض الإسرائيليات، سفارات إسرائيل، ومراقبة مسؤولين كبار في منظومة الأمن والدفاع الإسرائيلية، والتقرب من إحدى النائبات في الكنيست، كما تم تقديم لائحة اتهام أخرى ضد زوج إحدى المتهمات، بدعوى المساعدة في إحدى المهام الاستخبارية لصالح إيران.

وأوضح جهاز الأمن العام الإسرائيلي، أنه على الرغم من اشتباه الإسرائيليات الأربعة بأن الشخص الذي تقرب منهن مسؤول في الاستخبارات الإيرانية، إلا أن بعضهن استمر في الاتصال به ووافق على أداء المهام الموكلة إليه.

مساعٍ إيرانية لعقاب إسرائيل على اغتيال علمائها النوويين

ويأتي ذلك في أعقاب ما زعمته مصادر إيرانية بشأن نجاح إيران في تنفيذ عمليات داخل إسرائيل، وما أكده مؤخرا نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران، كاظم غريب أبادي، عن أن جرائم اغتيالات العلماء النوويين الإيرانيين لن تبقى بلا عقاب.

وتتهم إيران، إسرائيل، بتنفيذ عمليات اغتيالات وتخريب داخلها، ودائما ما تتوعد بالرد على هذه العمليات.

ونشر نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران، تغريدة على حسابه عبر تويتر بمناسبة ذكرى اغتيال العالم النووي الإيراني مصطفى أحمدي روشن، قال فيها: «اليوم يصادف الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد أحد الشخصيات التي تبعث على الفخر في بلادي، الشهيد مصطفى أحمدي روشن.

وتابع أن جرائم اغتيالات العلماء النوويين الإيرانيين، التي تشكل مثالا على نقض حقوق الإنسان، لن تبقى بلا عقاب.