قطع المياه عن 11 منطقة بمحافظة الجيزة مساء الجمعة ولمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن المناطق التالية: (أبو رواش - المنطقة الصناعية بأبو رواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداء من حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة - مديرية الأمن الجديدة - العمليات الخاصة - وادي دجلة - سامكريت - مونتن فيو).

قطع المياه الساعة العاشرة مساء الجمعة

ويأتي انقطاع المياه في الجيزة اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 14 يناير 2022، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت، أي لمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيام جهاز مدينة 6 أكتوبر بتحويل خط المياه قطر 800 مم بميدان جهينة محور 26 يوليو.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة من خلال طلبها عبر الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي.