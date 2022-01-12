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محمود مسلم

قطع المياه عن بعض المناطق في مدينة بدر غدا بسبب أعمال ربط خط جديد

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الوطن
05:27 م | الأربعاء 12 يناير 2022
قطع المياه

قطع المياه

أعلن المهندس عمار مندور رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قطع المياه عن مناطق الحي الأول والحي الثالث، خلال الفترة من الساعة 9 صباح غد الخميس الموافق 13 / 1 /2022، وحتى الساعة 2 بعد ظهر نفس اليوم.

وأرجع المهندس عمار مندور، قطع المياه نظراً لأعمال ربط خط مياه جديد على شبكة مياه الشرب لمنطقة شمال الحي السابع، الأمر الذي يتطلب قطع المياه بالمناطق المذكورة.

وأهاب جهاز مدينة بدر، بقاطني المناطق المتأثرة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكداً سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وعودة المياه لطبيعتها.

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