انقطاع المياه بالجيزة لمدة 8 ساعات.. تعرف على المناطق والأسباب

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة في بيان رسمي لها انقطاع المياه في 3 أحياء بالكامل مساء اليوم الجمعة، وحتى صباح غداً السبت، نتيجة لأعمال صيانة تتم داخل محطة مياه إمبابة، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل انقطاع المياه بالجيزة سواء المناطق أو سبب قطع المياه أو عدد الساعات.

مناطق انقطاع المياه بالجيزة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة عن المناطق سيتم فيها قطع المياه اليوم الجمعة، وهي مختلف المناطق التي تتبع الأحياء التالية، وهي:

1 - حي شمال الجيزة.

2 - حي العجوزة.

3 - حي الوراق.

بالتفاصيل.. سبب انقطاع المياه بالجيزة

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة سبب انقطاع المياه عن 3 أحياء في الجيزة، وهو تنفيذ أعمال صيانة داخل محطة مياه إمبابة، وهو ما يستدعى توقف المرحلة القديمة من محطة مياه إمبابة.

عدد ساعات انقطاع المياه بالجيزة

ووفقاً لما أعلنته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، فإنه سيتم قطع المياه عن الـ 3 أحياء، العجوزة والوراق وشمال الجيزة، لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة 12 ليلًا، وحتى الساعة 8 من صباح يوم السبت الموافق 25 من شهر ديسمبر الجاري.

توجيه من شركة مياه الشرب للمواطنين وأصحاب المخابز

ووجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة كل من المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز بتدبير مختلف احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنها سوف تقوم بتوفير سيارات مياه تصلح للشرب، على أن تكون تلك السيارات موجودة داخل المناطق التي ستتأثر بانقطاع المياه، وتابعت «مياه الشرب بالجيزة» أنه في حالة الرغبة في طلبها يستطيع المواطنين الاتصال من خلال الخط الساخن وهو 125 عن طريق أي تليفون أرضي.