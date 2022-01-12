محمود محيي الدين: متوسط النمو المتوقع لمصر العام الجاري 5.5%

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم، إن المتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد «أوميكرون»، يتسبب في أن نسبة النمو بالدول النامية أقل من المتوسطات العالمية، متابعا: «للأسف الشديد بنتكلم عن 3.5% لـ 4% على حسب المنطقة والإقليم، بما في ذلك المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وأضاف «محيي الدين»، أن متوسط النمو المتوقع للدولة المصرية 5.5% للعام الجاري، وفقًا للبنك الدولي، متابعا: «بنقول متوقع لأن لسه السنة المالية ناقص فيها 6 شهور لحد ما تنتهي، وطبعًا لآخر شهر بيتعمل تحديث مستمر، ووزارة التخطيط بتعمل تحديث كل ربع ساعة، بس طول ما أنت أعلى من المتوسط العالمي يبقى أنت في آمان»، مؤكدًا أنه يبقى أن يكون هذا المعدل أكثر تشغيلًا للناس، وأكثر اخضرارًا بمعنى أن يكون مراعيا للبيئة وتغيرات المناخ.

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وأشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أنه يجب أن تكون الأحاديث الخاصة بالتغير المناخي أصيلة في أحاديثنا وكلامنا، وأن تكون موجودة في جميع المشروعات»، مضيفًا: «عارفين أن هيكون هناك تفاوت في النمو، لأن فيه دول مش هيكون عندها قدرة على ضخ تمويل يتجاوز الـ 25% من الدخل العام انفاق عام زي الدول المتقدمة، ودول زي كثير من الدول الأفريقية متقدرش حتى تتجاوز الـ 1.5% لـ 2% للإنفاق العام».

التباعد والتباين بين الدول في الناحية الاقتصادية

وتابع الدكتور محمود محيي الدين: «اللي أنفق أعلى جاله معدل نمو أعلى، وقدرته على الاسترداد أسرع، وقدرته على التعافي أحسن، ومدى توزيع اللقاحات لأن العديد من الدول الأفريقية عندها نسبة توزيع اللقاحات 7% بالمقارنة ببعض الدول المتقدمة 75%، فقصة التفاوت والتباين والتباعد مش هتبقى مسألة تباعد اجتماعي، لأ، هتكون تباعد بين الدول في مسارتها الاقتصادية».