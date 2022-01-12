محمود محيي الدين: منتدى شباب العالم استثنائي في تنظيمه وترتيبه

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن منتدى شباب العالم الذي يُقام حاليًا في مدينة شرم الشيخ من يوم 10 يناير حتى غدًا 13 من الشهر ذاته، يُعد استثنائني في تنظيمه وترتيبه، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، اقترنت فيها المشكلات الصحية مع الاقتصادية والمالية.

آخر أزمة شهدناها بالمعايير الاقتصادية الأزمة المالية في 2008

وأضاف «محيي الدين»، خلال حواره في برنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد شردي، والإعلامية لبنى عسل، الذي يُعرض على قناة «الحياة»، عندما نقارن جائحة فيروس كورونا المستجد بأي أزمة سابقة، نجد أن آخر أزمة شهدناها بالمعايير الاقتصادية، الأزمة المالية العالمية في 2008، «إحنا قعدنا نتكلم عن مشاكلها، وتداعياتها، وطرق حلها لحد آخر يوم قبل جائحة فيروس كورونا».

منذ 2008 حتى مشارف عام 2020 كنا نتحدث عن آثار أزمة 2008

وأشار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أنه منذ عام 2008 وحتى مشارف عام 2020 كنا نتحدث عن آثار أزمة 2008، «كنا بنحاول منع تحول الأزمة المالية إلى أزمة اقتصادية حتى لا تؤثر على الإنسان وصحته ومعيشته»، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن مواجهة جائحة كورونا والأزمة الحالية كانت مختلفة تمامًا عن مواجهة الأزمة المالية عام 2008.

الآفاق الاقتصادية العالمية

وأوضح أنه عندما نستخدم بعض الأرقام الخاصة بالنمو، ونذكر 5% أو 6% فنحن بالتالي نتحدث عن متوسطات، «يعني فيه دول تبقى أصغر منه وفيه ودول تبقى أعلى منه، متوسط النمو المتوقع للسنة دي تم مراجعته من 4.9% لـ5%، ثم تراجع إلى 4 لـ4.5%، وذلك على مستوى العالم، بما في ذلك آخر تقرير خرج من الأمم المتحدة، وأيضًا تقرير خرج في نفس التوقيت للبنك الدولي بعنوان (الآفاق الاقتصادية العالمية)».