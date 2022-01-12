وزيرة الهجرة: مبادرة جديدة للتواصل مع المصريين أصحاب المشروعات بالخارج

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تفاصيل مبادرة جديدة ستُنفذ خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هناك شريحة من المصريين بالخارج أنهوا دراساتهم، وبدأوا تنفيذ مشروعات وشركات صغيرة، مثل الشاب مصطفى قنديل في دبي، ولذلك رأينا أهمية أن نجمع مثل هذه النماذج، موضحة أنها التقت شباب المصريين بالخارج المشاركين في المنتدى، واختاروا اسم وصورة المبادرة التي تهدف إلى تبادل الخبرات مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الخارج، ومع أقرانهم داخل الدولة المصرية، وكيف نفذوا هذه المشروعات.

الشباب المصري فخورون بالقيادة السياسية

وأضافت في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة الفضائية، في تغطية خاصة على هامش منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، أن شباب المصريين بالخارج يشاركون في المنتدى، وهو فخورون جدًا به، ويتفاخرون أمام شباب العالم بأن القيادة السياسية تتحاور وتتناقش معهم، وتعطيهم الفرصة في الحوار والمشاركة في صناعة القرار السياسي، وهذا لا يحدث في دول العالم.

تبادل الخبرات مع الشباب بالخارج

وتابعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن تبادل الخبرات مع شباب العالم مهم جدًا، ولذلك التقت بالشباب المشاركين في المنتدى، موضحة أن الوزارة عملت على الكثير من الملفات خلال الفترة الماضية، ومنها مبادرة «مراكب النجاة»، وملف الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن هذه من المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في آخر منتدى لشباب العالم، وهذه المبادرة تتعامل مع هذه الظاهرة بمفهوم جديد.

وأوضحت: «إحنا دلوقتي مش بنتكلم عن مراكب الموت، لكن بنتكلم عن مراكب النجاة، وإن الشباب ياخدوا الطريق الصح، والشرعي فالدولة ليست ضد الهجرة الشرعية، ولكنها ضد الهجرة غير الشرعية، وهذا مفهوم جديد من القيادة السياسية، وهناك حملات توعية بالمخاطر، وتدريب وتشغيل على الحرف، وثقافة الدولة التي سيذهبون إليها، وتعريفهم بمتطلبات سوق العمل».