مكرم: 5 ملايين جنيه تبرعات المصريين بالخارج لصالح «حياة كريمة»

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جمع تبرعات من المصريين بالخارج تقدر بقيمة 5 ملايين جنيه لصالح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، مشيرة إلى أن كافة المصريين في الخارج يسعون لدعم المبادرة سواء ماديًا أو معنويًا منذ إعلان القيادة السياسية في مصر انطلاقها.

مبادرة لـ «أطباء مصريين بالخارج» للمشاركة في حياة كريمة

وأضافت «مكرم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «TeN»، أن وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أطلقت بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، استمارة خاصة بالأطباء المصريين في الخارج لتسجيل بياناتهم لمنحهم ترخيص مزاولة عمل في القرى المسجلة ضمن مبادرة «حياة كريمة» خلال فترة تواجدهم في مصر.

وأوضحت مكرم، أن المبادرة مستمرة على مدار العام، ويستطيع أي طبيب مصري خلال قضاء إجازته في أي وقت بالعام التسجيل، وسيتم توجيهه للمكان الذي يحتاج إلى تخصصه.

تفاصيل وثقية المصريين بالخارج

وكشفت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل جديدة عن وثيقة المصريين بالخارج، لافتة إلى شحن الجثامين كان يؤرق المصريين في الخارج لتكلفته، فضلًا عن الإجراءات الكثيرة المطلوبة.

وتابعت الوزيرة، أن قيمة هذه الوثيقة 100 جنيه، ومن مهامها المساعدة في شحن الجثامين بدون تكلفة عالية، وهناك 5 آلاف مواطن اشتروا الوثيقة والتي أطلقت في بداية العام الجاري.

مبادرة «اتكلم عربي»

وأردفت في الوقت ذاته، أن وزارة الهجرة أطلقت مبادرة «اتكلم عربي» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهى ليس مبادرة لمحو الأمية ولكن لنشر اللغة العربية والحفاظ على عاداتنا وثقافتنا بين المصريين في الخارج من الأطفال.