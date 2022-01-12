ممثل إقليمي لـ«الأمم المتحدة»: أشارك في «المنتدى» بنموذج محاكاة لـ«حقوق الإنسان»

قال الدكتور سامح كامل، طبيب الأنف والأذن والحنجرة، وممثل شباب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة الأمم المتحدة للأطفال والشباب، إنه يشارك للمرة الثالثة فى منتدى شباب العالم الذى يعقد حالياً فى مدينة شرم الشيخ، بنموذج محاكاة عن حقوق الإنسان للأمم المتحدة، ويرغب فى مناقشة تأثير انتشار جائحة كورونا على أكثر من محور أولها التأثير الاقتصادى. وإلى نص الحوار..

د. سامح كامل لـ«الوطن»: أرغب فى مناقشة تأثير جائحة «كورونا» على الاقتصاد وعلى التفرقة بين البشر

هل هذه المشاركة الأولى بالمنتدى؟

- هذه هى المشاركة الثالثة لى فى المنتدى، حيث شاركت ضمن نسخة عامى «2018، 2019»، والعام الحالى 2022، لأنه فرصة للتلاقى والحوار والمناقشة فى كل ما هو جديد ومؤثر على مستوى العالم، ومشاركتى خلال هذه النسخة، كان الدافع وراءها الحديث عن ما حدث بسبب انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى مقابلة الكثير من الشخصيات المهمة والشباب من جميع أنحاء العالم.

ما القضايا التى ستتناولها خلال النسخة الرابعة؟

- خلال هذه النسخة من المنتدى سأكون مشاركاً بنموذج محاكاة حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وممثلاً لدولة الفلبين، وذلك للحديث عن حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا، وإلى أى مدى تأثرت، والتداعيات والآثار السلبية لها على كثير من مجالات الحياة وتأثيرها على حقوق الإنسان، كما سأقوم بالمشاركة بقضايا أخرى، مثل التنمية المستدامة فى ظل انتشار الفيروس.

حدِّثنا أكثر عن تفاصيل نموذج المحاكاة المشارك به خلال المنتدى؟

- نموذج المحاكاة يدور حول كيفية تأثر حقوق الإنسان خلال انتشار جائحة كورونا، بمعنى تأثيرها على مجالات عدة، مثل الصحة، العمل، التعليم، خاصة خلال فترة الحظر التى عاشها المواطنون فى جميع أنحاء العالم، عقب ظهورها.

ماذا عن المحاور التى ترغب فى مناقشتها خلال فعاليات المنتدى؟

- من أهم المحاور التى أتمنى أن تتم مناقشتها باستفاضة خلال فعاليات المنتدى، هو تأثير جائحة كورونا على أكثر من محور، أولها التأثير الاقتصادى على مستوى الدول، أو على مستوى الأفراد أيضاً، وكذا مناقشة محور التعامل مع بعض فئات البشر خلال انتشار الجائحة، حيث تسبب انتشار الفيروس فى بعض الدول فى وجود تفرقة عنصرية واضحة جداً، منها العنصرية والتخوف من الصينيين وجنوب أفريقيا والأطباء، لوصفهم بكونهم أكثر عرضة لنقل الفيروس.

ماذا عن مردود المشاركة فى المنتدى؟

- فى نهاية المنتدى، يكون هناك عدد من المخرجات أو التوصيات لنموذج المحاكاة، حيث يهتم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزارة الخارجية، برفع عدد من التوصيات للأمم المتحدة، كما يؤكد أهمية دورنا فى نموذج المحاكاة الذى نشارك به فى المنتدى، خلال جميع النسخ، وذلك ليس فقط للتعلم أو الخبرة والاستفادة، بل أيضاً لتوصيل صوت شباب العالم للمنصات الدولية فى الأمم المتحدة.

ما التوصيات التى ترغب فى توثيقها؟

- من ضمن التوصيات المهمة لنموذج المحاكاة الذى أشارك به، هو الاعتراف بحقوق فئات البشر، ومكافحة التفرقة العنصرية.

منتدى الشباب

فرصة لتلاقى الشباب من دول مختلفة على أرض السلام، حيث إن كل شاب شارك فى المنتدى سيحكى عند عودته للدولة المضيفة عن قدرة مصر وشبابها على تنظيم هذا الحدث المهم، وعن جمال مصر وكرم ضيافة المصريين، كما أننى سعدت بلقائى مع وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، وهى ليست المرة الأولى للقائى بها، واللقاء شمل جلسة نقاشية بين الوزيرة وعدد من الشباب والعلماء المصريين بالخارج، حول المحاور التى ستتم مناقشتها خلال النسخة الرابعة من المنتدى.