ممثل جنوب السودان بمنتدى الشباب: القضايا المطروحة تستوعب القارة بأكملها

أشاد جون يوهانس، وهو شاب من جنوب السودان يشارك في منتدى شباب العالم بالنسخة الرابعة المقامة حاليًا بشرم الشيخ، بما يطرحه المنتدى من قضايا على المستوى العالمي والإفريقي، مؤكدا أن تلك النقاشات قادرة على استيعاب القارة الإفريقية بأكملها.

وقال «يوهانس» خلال حديثه لـ«الوطن»، إن الورش والجلسات التي عقدت في المنتدى، وخاصة التي طرحت قضايا الأجندة الإفريقية 2063، دليل على سعي مصر إلى تحقيق التكامل الإفريقي وتسوية النزاعات وغيرها من القضايا الإقليمية والاستراتيجية والاقتصادية، مؤكدًا أنه استفاد كثيرًا من التجربة التي تهتم كثيرًا بالشباب في القارة.

صناعة اللقاح في دول إفريقيا

وأكد الشاب المسؤول بمنظمة «Nile youth»، أهمية ما تناولته جلسات منتدى شباب العالم، حول جائحة فيروس كورونا المستجد وما بعدها، مثل صناعة اللقاح في دول إفريقيا، مشيرًا إلى أن القضايا الخاصة بالتنمية المستدامة والذكاء الإصطناعي حازت على اهتمام كبير من قبل الشباب المشارك.

الاستفادة من الخبرة المصرية في تبطين الترع

كماالاستفادة من الخبرة المصرية في تبطين الترع أكد ممثل شباب جنوب السودان، حرصه على المشاركة في طرح أسئلة عن استخدام أساليب ترشيد الموارد المائية، والاستفادة من الخبرة المصرية في تبطين الترع، مطالبا بفتح هذا الملف ومساعدة الدول المتقدمة للدول النامية لتحقيق بنية تحتية سليمة.