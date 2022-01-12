رئيس «المتحدة»: منتدى شباب العالم جسر مهم لتواصل الأجيال والثقافات

أكد حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن منتدى شباب العالم، جاء كجسر للتواصل بين الأجيال والثقافات، ليشكل وعي ومستقبل شباب مصر والعالم أجمع، خاصة أن المنتدى يشهد عددا من الجلسات النقاشية المهمة التي تتناول موضوعات وتحديات معاصرة تشغل الرأي العام العالمي، وإصدار توصيات لهذه القضايا الحيوية، كما يعكس المنتدى الجهود المصرية المتواصلة للتطوير في شتى القطاعات.

مصر قادرة على استضافة أهم الأحداث العالمية

وأشار «عبدالله» إلى أن مصر قادرة على استضافة أهم الأحداث العالمية، لما تمتلكه من إمكانات تنظيمية وإدارية هائلة.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، تفقد حسن عبدالله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عددا من ورش العمل لتفحص المشروعات الناشئة، وحث رواد الأعمال على مواصلة نجاحاتهم.

منتدى شباب العالم 2022

ومنتدى شباب العالم 2022، حدث عالمي بأيد وأفكار مصرية تستضيفه أرض الفيروز «شرم الشيخ» ويحضره آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم، فهو بلا شك الحدث الأكبر والاستثنائي، ويعتبر أحد أهم الأحداث لتشكيل وعي الشباب والحديث عن مستقبلهم ومستقبل العالم.

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم، الذي تقام فعاليات نسخته الرابعة في الفترة بين 10 و13 يناير الجاري، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي .