السيسي: تعاملنا مع المؤسسات الدولية بانفتاح شديد.. وحضورها صورة مشرفة

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشركاء التنمية الحاضرين في منتدى شباب العالم، مشددًا على أن وجودهم «صورة مشرفة لينا وللمؤتمر وتعكس حالة من التكامل بين مصر ودول العالم، ومصر من الدول التي كان لها سبق في الاشتراك في المنظمات الدولية المختلفة، بدءًا من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي».

السيسي: مصر لديها ثوابت هي تعزيز التعاون مع هذه المؤسسات والمنظمات

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقاء مع شركاء التنمية على هامش أعمال منتدى شباب العالم، مساء الأربعاء، أن مصر لديها ثوابت وهي تعزيز وتأكيد التعاون بين مصر وهذه المؤسسات والمنظمات، معقبًا: «تعاملنا بانفتاح شديد، وكنا عايزين نتعلم ونستفيد، ونستفيد من خبرات هذه المنظمات المختلفة».

وتابع الرئيس السيسي أن مصر بدأت برنامجها مع صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي، وأكدت أنها ستكون جادة جدًا في تنفيذ هذا المسار مهما كانت قسوته.