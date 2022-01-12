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محمود مسلم

السيسي: تعاملنا مع المؤسسات الدولية بانفتاح شديد.. وحضورها صورة مشرفة

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نعيم أمين
09:59 م | الأربعاء 12 يناير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بشركاء التنمية الحاضرين في منتدى شباب العالم، مشددًا على أن وجودهم «صورة مشرفة لينا وللمؤتمر وتعكس حالة من التكامل بين مصر ودول العالم، ومصر من الدول التي كان لها سبق في الاشتراك في المنظمات الدولية المختلفة، بدءًا من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي».

السيسي: مصر لديها ثوابت هي تعزيز التعاون مع هذه المؤسسات والمنظمات

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة خلال لقاء مع شركاء التنمية على هامش أعمال منتدى شباب العالم، مساء الأربعاء، أن مصر لديها ثوابت وهي تعزيز وتأكيد التعاون بين مصر وهذه المؤسسات والمنظمات، معقبًا: «تعاملنا بانفتاح شديد، وكنا عايزين نتعلم ونستفيد، ونستفيد من خبرات هذه المنظمات المختلفة».

وتابع الرئيس السيسي أن مصر بدأت برنامجها مع صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي، وأكدت أنها ستكون جادة جدًا في تنفيذ هذا المسار مهما كانت قسوته.

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