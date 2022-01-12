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انتصار السيسي: سعدت بالعروض المبهرة في مسرح شباب العالم

انتصار السيسي: تحية لكل مبدع وكل شابة وشاب شاركوا في العروض المتميزة

كتب:

محمد عزالدين
06:24 م | الأربعاء 12 يناير 2022
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

عبرت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بالعروض المبهرة على مسرح شباب العالم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الفنون تلعب دورا بالغ الأهمية في إرساء قواعد التعايش

وكتبت: «سعدت بما شهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم، حيث اجتمع الموهوبون من كل أنحاء العالم، هنا في شرم الشيخ، في رسالة تؤكد أن ما يجمع الإنسانية أكثر مما يفرقها وأن الفنون يمكنها أن تلعب دورا بالغ الأهمية في إرساء قواعد التعايش».

الفنون والثقافة بلا شك هي الحياة

وتابعت: «إن الفنون والثقافة بلا شك هي الحياة، والركيزة الأساسية للتنمية وبناء الإنسان، فتحية لكل مبدع وكل شابة وشاب شاركوا في هذه العروض المتميزة».

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