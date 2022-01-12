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السيسي: أكدنا لصندوق النقد جديتنا في تنفيذ الإصلاح مهما كانت قسوة المسار

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محمود البدوي
10:03 م | الأربعاء 12 يناير 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه في عام 2016، بدأنا عملية الإصلاح الاقتصادي: «إحنا اتكلمنا مع صندوق النقد الدولي بمنتهى الوضوح، إننا هنبقى جادين في تنفيذ هذا المسار مهما كانت قسوته».

الصندوق لديه القدرات والخبرات اللازمة

وأضاف «السيسي»، خلال الجلسة النقاشية مع شركاء التنمية في منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري: «نحن ندرك تمامًا أن الصندوق لديه القدرات والخبرات اللازمة اللي ممكن لو الدول استطاعت إنها مش هنقول توائم، لأن الموائمة تحد من الحركة، إنما هقول إنها تقدر تنفذ المشورة الفنية للمسار اللي يتم طرحه للإصلاح، أكيد هيبقى فيه نجاح».

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