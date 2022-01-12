وزير الأوقاف يتلقى رسالة من بابا الفاتيكان: نعمل معا لتحقيق السلام

تلقى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، رسالة من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، بمناسبة اليوم العالمي للسلام.

خدمة الإنسانية

وأكد بابا الفاتيكان في رسالته لوزير الأوقاف، التعاون والعمل المشترك في خدمة الإنسانية، والعمل معًا من أجل تحقيق السلام للمجتمع الدولي.

تعزيز قيم الحوار

من جهته ثمن وزير الأوقاف، الرسالة، ورحب بها، مؤكدًا اهتمام الوزارة بتعزيز قيم الحوار، وتعاونها الكامل مع كل الجهات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق السلام العالمي وتعمل لأجله.