وزير الأوقاف يستقبل مستشار الرئيس الفلسطيني لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لبحث سبل التعاون المشترك.

دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية

خلال اللقاء، وجه الدكتور محمود الهباش الشكر للدولة المصرية، على جهودها في دعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مشيدًا بالتعاون المشترك مع وزارة الأوقاف المصرية.

وجرى الترتيب لعقد دورة تخصصية متقدمة لعدد (19) إمامًا من دولة فلسطين، بالمشاركة مع نخبة من زملائهم المصريين، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وإعداد المدربين في الفترة من 1 فبراير حتى 15 فبراير 2022.

كما جرى الاتفاق على إهداء (150) مجموعة من إصدارات سلسلة «رؤية» للأئمة الفلسطينيين، يجرِ إرسالها عبر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، وعدد (50) نسخة من كتاب «الروضة الندية في شرح الأحاديث القدسية» لمكتبات الجامعات بدولة فلسطين الشقيقة.

سلسلة رؤية للفكر المستنير

وأهدى وزير الأوقاف، الدكتور محمود الهباش، نسخًا من الإصدار الثاني من سلسلة «رؤية» للفكر المستنير، وعددًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ووزارة الأوقاف، ما أشاد به مستشار الرئيس الفلسطيني إشادة بالغة، مؤكدًا مشاركته في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين، تحت عنوان «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي»، الذي سيعقد في الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2022.