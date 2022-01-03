«مسلم»: «حجازي» أشاع النور وقت أن خيم الظلام على مصر.. ولن ننسى مواقفه

حرص أعضاء لجنة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، على الوقوف دقيقة حداداً على رحيل الكاتب الصحفى والنائب إبراهيم حجازى عضو مجلس الشيوخ، الذى وافته المنية صباح اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

رحيل الكاتب إبراهيم حجازي

وقال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ناعيا الكاتب الراحل: «فقدنا اليوم رمزاً وطنيا مخلصا ونقابيا كبيرا ورجلا وطنيا شجاعا»، مضيفًا: «كلنا تابعنا مقالات وآراء الكاتب الصحفي الأستاذ إبراهيم حجازى سواء عبر البرامج الحوارية أو فى مقالاته بجريدة الأهرام».

مواقف وطنية للراحل الكبير

وأشار الدكتور محمود مسلم أن الكاتب إبراهيم حجازى أشاع النور وقت أن خيم الظلام على مصر، وأضاف: «ننعيه اليوم، لكن لن ننسى مواقفة وآراءه الوطنية المخلصة».

وكان الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس لجنة «الثقافة والإعلام» بمجلس الشيوخ، تقدم المشيعين فى جنازة الراحل النائب والكاتب الصحفى إبراهيم حجازى اليوم من مسجد الفاروق بالمعادي، حيث جرى أداء صلاة الجنازة على روح الفقيد، قبل نقله ليوارى الثري في مقابر الأسرة.