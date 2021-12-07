جامعة بنها تكرم الكاتب الصحفي محمود مسلم لدوره الإعلامي ومساهماته

استقبل الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، النائب الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس شبكة قنوات «دي إم سي»، وذلك على هامش الندوة التى نظمها مركز إعداد القادة بالجامعة، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر، عن (دور الإعلام في تشكيل وعي الشباب ومواجهة الشائعات).

وقدم الدكتور جمال سوسة درع جامعة بنها لتكريم الكاتب الصحفي محمود مسلم، تقديرًا له على مساهماته في توعية الشباب وإنجازاته الإعلامية الهادفة لدعم القضايا الوطنية.

رئيس جامعة بنها: نحرص على التواصل ورفع وعي الطلاب

وخلال الندوة، أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أهمية الإعلام في تشكيل الوعي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على التواصل المستمر مع الطلاب، وأن تكون جميع الأنشطة الطلابية متاحة لهم، موضحًا قيام الجامعة بالعمل على تنمية وعي الشباب بمخاطر الشائعات التي تستهدف هدم الدولة.

وفى كلمته، خلال الندوة التي عُقدت بقاعة تحيا مصر، وجه الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير «الوطن»، الشكر لجامعة بنها ومركز إعداد القادة، على تنظيم الندوة، موجهًا التهنئة لدكتور جمال سوسة على ثقة القيادة السياسية، واختياره رئيسًا للجامعة، مشيدًا بنجاحاته في جميع المناصب القيادية التي تولاها سابقًا بالجامعة.

مسلم: مواجهة الشائعات تحتاج وعيا حقيقيا

وأكد «مسلم»، خلال الندوة، أن قضية الشائعات من أخطر القضايا التي تواجه مصر، وتحتاج إلى وعي حقيقي لمواجهتها، مشيرًا إلى مخاطر الشائعات الصادرة من مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعمل جماعة الإخوان الإرهابية، على ترويجها بغرض التشكيك في الدولة ورموزها، موضحًا أن هذه الشائعات بمثابة حرب ممنهجة ضد مصر.

ونصح الكاتب الصحفي الطلاب والطالبات بأهمية البحث في كل أمر يقرأون عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل تصديقه أو تداوله، مؤكدًا أن الإعلام المصري بذل جهودًا كبيرة لمواجهة الشائعات وتوعية الجمهور بالحقائق.

يشار إلى أن الندوة شهدت تفاعلا كبيرا وحوارا مفتوحا مع الطلاب والطالبات الذين حرصوا على طرح استفساراتهم، والاستماع إلى الإجابات والنقاش حولها.

جاءت الندوة بحضور د.خالد عيسوي، المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد نجيب، مدير مركز إعداد القادة، والكاتب الصحفي والإذاعي راجي عامر، وعبدالله سعد، رئيس اتحاد الطلبة بالجامعة، وعدد من قيادات جامعة بنها.